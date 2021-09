벤처기업協, '디지털헬스케어 정책위원회' 출범

"디지털 헬스케어 강국으로의 도약 준비"

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 강삼권)는 한국의 디지털 헬스케어 생태계 발전과 고도화를 위한 '디지털헬스케어 정책위원회' 출범식을 10일 노보텔 앰배서더 강남에서 개최했다고 밝혔다.

디지털헬스케어 정책위원회(이하 위원회)는 국내 디지털 헬스케어 분야 기업인과 관련전문가, 시민단체 등과 벤처기업협회가 주관해 운영할 예정이다. 위원회는 향후 국민 건강 증진과 우리나라 디지털 헬스케어 생태계 발전과 고도화를 위한 정책 발굴, 제안을 중점 추진하기로 했다. 구체적으로 ▲정부·기업간 소통 촉진 ▲비대면 진료 ▲바이오, ICT 융합 의료기기 등 디지털 헬스케어 산업 활성화와 규제 해소를 위한 다양한 활동을 계획하고 있다.

특히 정부, 국회, 의료계 등과 협력해 디지털헬스케어 생태계 고도화를 위한 정책·제도 개선 추진에 주력할 방침이다. 국내와 해외 기업, 시민단체 등과도 지속적인 협력을 통해 관련 규제환경 개선을 위한 노력을 강화하기로 했다.

송승재 벤처기업협회 부회장은 "디지털헬스케어 정책위원회가 향후 한국 의료계의 디지털 전환을 안정적으로 지원하는 역할을 하길 바란다"고 말했다.

