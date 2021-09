스타필드 하남, 상생 파머스 마켓…“농가 판로 확대 지원”

[아시아경제 임춘한 기자] 스타필드 하남은 오는 12일까지 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전국 농가들의 판로 확대를 돕기 위해 ‘상생 파머스 마켓’을 진행한다고 10일 밝혔다.

상생 파머스 마켓은 전국 농가 20곳이 참여, 농업인들이 직접 재배하고 제조한 산지 특산품을 만나볼 수 있다. 이번 행사에서는 면포와 시골 들풀 코사지, 마끈 등 친환경 포장재를 사용한다. 행사장 한편에는 우리 농산품을 사진으로 담아낸 ‘농심예작’ 전시도 마련돼 있다.

이현주 중년여성농업인 CEO중앙연합회 대표는 “모두가 힘든 시기라 우리 농산물을 선보일 기회가 많지 않았는데, 추석을 앞두고 스타필드 하남과 함께 상생 파머스 마켓을 진행한다는 소식에 농업인들의 반응이 아주 높았다”고 밝혔다.

임영록 신세계프라퍼티 대표는 “농가에게는 유통 판로를, 고객에게는 질 좋은 우리 농산품을 소개함으로써 모두에게 의미 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 도움의 손길이 필요한 이들의 목소리에 귀 기울이고, 다각도로 상생 및 지원 방법을 실천해나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr