충남 지방의료원 간호인력 확보 ‘숨통’…처우개선 효과

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 관내 지방의료원 4곳의 간호인력 확보에 숨통이 트였다.

10일 충남도에 따르면 지난달 말 기준 지방의료원의 간호인력 확보율은 89.5%로 855명 정원 중 765명이 현장에서 근무 중인 것으로 조사된다.

이는 지난해 825명 정원에 668명을 확보(81%)한 것보다 비율상 8.5%p 높은 수치로 그간 만성적으로 이어져 온 지방의료원의 간호인력 미충원 문제에도 숨통이 트인 것으로 보인다.

지난달 말 기준 의료원별 간호인력 확보 비율은 서산이 92.5%로 가장 높고 홍성 91.9%, 공주 88.1%, 천안 85% 등이 뒤를 이었다.

간호인력 확보 비율이 높아진 데는 지난해 공공간호사제 도입과 처우개선 등이 주효한 역할을 한 것으로 도는 판단한다.

올해 4개 의료원에 27억8000만원의 예산을 투입해 ▲야간 전담 간호사 처우개선 ▲간호간병 통합 서비스 확대 운영 ▲프리셉터 전담 간호사 지정 운영 ▲간호 보조인력 인건비 지원 ▲간호사 충원을 위한 장학금 지원 등 사업을 벌인 것이 지방의료원 내 간호인력 유지·확보에 긍정적 영향을 줬다는 것이다.

가령 지난해 4개 지방의료원의 간호인력 퇴사자는 105명으로 월별 8.75명이 줄었다. 퇴사 이유로는 지방의료원의 열악한 근무 환경 대신 대도시 지역 병원을 선택하는 이직 선호도가 높았던 것이 지목된다.

하지만 도가 이들 지방의료원을 대상으로 간호인력 처우개선에 나서면서 이직을 위한 퇴사자 수도 줄었다. 실례로 올해 1월~8월 지방의료원을 퇴사한 간호인력은 50명으로 월별 6.25명을 기록, 지난해보다 2.5명 줄었다는 게 도의 설명이다.

여기에 지난해 도입한 공공간호사제는 앞으로 지방의료원에 전문 간호인력이 상주 근무하는 여건을 마련하게 될 것으로 기대된다.

공공간호사제는 지역 대학에서 지역 인재를 공공간호사로 양성한 후 지방의료원에서 일정기간 복무토록 하는 것을 골자로 시행된다.

대학이 특별전형으로 학생을 모집해 공공간호사를 양성하고 도와 충남인재육성재단이 공공간호사 양성에 필요한 등록금을 생활장학금으로 지원, 지방의료원은 공공간호사를 임용해 4년간 근무토록 하게 하는 구조다.

이를 통해 도는 지방의료원의 인력난을 해소하고 공공의료의 질을 높일 수 있을 것으로 내다본다.

도 관계자는 “그간 만성적으로 이어져 온 지방의료원 간호인력 부족은 열악한 근무 환경을 이유로 입사 1~2년차 간호인력 50% 이상이 대도시 지역 병원으로 이직한 것이 가장 큰 원인이 됐다”며 “도는 이러한 상황을 반영해 간호인력 처우 개선책을 마련해 추진함으로써 다소나마 인력난에 숨통을 틔인 것으로 보고 있다”고 말했다.

