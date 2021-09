창원시, '2021 월드 스마트시티 엑스포'에서 창원형 스마트시티 알린다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 8일부터 10일까지 고양시 킨텍스에서 진행되는 '2021 월드 스마트시티 엑스포'에 참가해 홍보관을 운영한다.

스마트시티 엑스포는 국토교통부와 과학기술정보통신부가 주최하는 스마트시티 전문 박람회로 한국형 스마트시티의 우수성을 널리 알리고, 글로벌 네트워크 구축, 비즈니스 기회 창출을 위한 스마트시티 분야 국제행사다.

올해 행사에는 180여개 지자체와 기업 등이 참가해 '스마트시티 : 현실이 되다(See R.E.A.L YOUR SMART CITY)'를 슬로건으로 스마트시티 전시 및 체험, 콘퍼런스·세미나, 비즈니스 행사, 국민 참여 행사 등이 진행된다.

시는 'mart 창원, 도시를 잇다'라는 주제로 경남 지자체 중 유일하게 홍보관을 운영한다.

스마트그린산단, 강소연구개발특구, 발달장애아동 스마트 안심케어 서비스, IoT 기반 스마트 방문간호 서비스, 수소연료전지 자전거 등 창원형 스마트시티 서비스 등을 전시하고 있다.

방문객에게 기념품 및 홍보 팸플릿을 배부해 스마트 선도도시 창원을 알린다.

허성무 시장은 "스마트시티는 한국형 뉴딜정책의 핵심으로 이번 엑스포 참가를 통해 창원형 스마트시티를 국내외에 홍보하고 사업 추진 역량을 강화해 스마트시티 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

