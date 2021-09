[아시아경제 최동현 기자] 글로벌 음반사 소니 뮤직 엔터테인먼트 코리아(SMEK)가 주영찬 신임 대표를 선임했다고 8일 밝혔다.

주영찬 대표는 소니 뮤직 엔터테인먼트 코리아에서 투자 및 유통, A&R 및 매니지먼트, K팝 해외 마케팅을 총괄했다.

주 대표는 전임 장윤중 대표의 뒤를 이어 소니 뮤직 코리아의 주력 K팝 아티스트의 해외 진출과 더불어 본사 소속 해외 아티스트의 국내 마케팅을 지휘할 예정이다. 소니 뮤직 본사는 이번 인사를 통해 한국 법인의 역량을 강화하고 현지 매니지먼트와의 전략적 파트너십을 돈독히 할 계획이다.

소니 뮤직 엔터테인먼트 코리아는 세계 3대 음반사 소니 뮤직 엔터테인먼트의 한국 법인이다. 해외 음악의 국내 홍보·유통 및 K팝 세계 진출에 힘을 쓰고 있다.

