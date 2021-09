[아시아경제 공병선 기자] 대창 대창 012800 | 코스피 증권정보 현재가 2,325 전일대비 15 등락률 +0.65% 거래량 2,927,337 전일가 2,310 2021.09.08 15:30 장마감 관련기사 "빠른 종목 대응이 필요할 때" 섹터별 상승 예측 종목은? “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정물리셨나요?! “카카오” 향후 주가의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다 close 은 시화공장의 임직원 가운데 코로나19 확진자가 발생해 오는 10일까지 황동봉 생산을 중단한다고 8일 공시했다.

다만 대창 측은 오전 8시부터 오후 5시까지 생산을 중단하며 오후 8시부터 오전 5시까지 진행되는 야간조업은 정상 가동된다고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr