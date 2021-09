쿠쿠전자, 밥솥 ‘트윈프레셔’ 모델 성시경 발탁

광고 내용 퀴즈 이벤트, 오는 30일까지 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠쿠전자는 프리미엄 밥솥 '트윈프레셔' 모델로 가수 성시경을 발탁했다고 8일 밝혔다.

모델로 선정된 성시경은 연예계 대표 미식가로 수준급의 요리 실력 소유자로 알려졌다. 지난 3일 공개된 TV CF에서 성시경은 고급 레스토랑 메뉴를 집에서 만들어 먹는 모습을 연출했다.

트윈프레셔의 초고압모드로 '전복 잡곡밥'을 짓고, 무압모드 취사 중 뚜껑을 열어 재료를 추가할 수 있는 오픈쿠킹 기능을 활용해 채소와 고기 맛과 향, 식감을 살린 스테이크 덮밥을 만들었다. 성시경은 "맛집 찾아 다닐 필요 없겠네"라며 감탄하는 모습이 전파를 탔다.

쿠쿠전자는 이달 말까지 홈페이지에서 '성시경과 함께하는 트윈프레셔 밥솥 레시피' 퀴즈 이벤트를 진행한다. TV CF 감상 후 광고 속 성시경이 스테이크 덮밥을 만드는 데 활용한 트윈프레셔 밥솥 기능을 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 쿠쿠전자 전기 압력 밥솥과 텀블러를 증정한다.

쿠쿠전자 관계자는 "성시경을 모델로 혁신적인 트윈프레셔 기능을 소개해 소비자에게 친근하게 다가가고자 했다"며 "맛 신뢰감도 높여나가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr