김웅 기자회견 본 전여옥 "헛웃음 터뜨렸다…답답하다 못해 한심"

김웅 "보도된 고발장 내가 작성한 거 아냐"

전여옥 "김웅이 국회의원인 것 창피하지만, 유승민 캠프 수준도 처참"

[아시아경제 허미담 기자] 김웅 국민의힘 의원이 '윤석열 검찰 고발 사주' 의혹 관련 기자회견을 한 가운데 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 8일 "참 답답하다 못해 한심한 사람"이라고 평가절하했다.

전 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘 김웅 기자회견을 보며 헛웃음을 여러 차례 터뜨렸다"며 이같이 말했다.

그는 "택배 배달하면서도 내용물이 뭔지를 알건만 '고발장'이란 것을 전달받고도, 또 '국민의힘 중요 직책'을 맡은 제보자에게 건네면서도 아무것도 몰랐다는 건 답답하다 못해 한심하다"고 비판했다.

이어 "이런 사람이 국회의원인 것도 창피하지만, 유승민 캠프 수준도 처참하다"고 꼬집었다. 김 의원은 유승민 전 의원 캠프 대변인직을 맡고 있었지만, 이날 대변인직을 사퇴하겠다고 밝혔다.

전 전 의원은 "지금 김웅은 오로지 자신이 어떻게 하면 '법꾸라지'처럼 빠져나갈지 궁리한 것 같다. '법꾸라지'는 아무나 하나"라며 "김웅은 오늘 기자회견을 하면서 '자신이 선거법 전문가'라면서 굳이 손준성에게 자문을 구할 필요가 없다는 둥 질문하는 기자는 물론 시청자들을 강타하는 수준 미달을 보였다"고 일갈했다.

또 그는 김 의원을 향해 "우왕좌왕, 좌충우돌, 속 빈 강정"이라고 지적하며 "국회의원이 아니라 왜 피의자 모드로 급히 전환한 것이냐"고 반문했다.

아울러 "김웅의 '고발 사주' 도주사건은 한마디로 '윤석열 죽이기'였다. 그런데 실패했다"며 "공중에 붕 뜬 사건, 비실비실 마무리된 사건이 될 것이니 말이다"라고 주장했다.

끝으로 "다만 제보자가 신속하게 '공익 제보자'가 되는 것을 보면서 나라 곳간은 비어도 일부 행정 시스템은 초고속이라는 것 하나만 확인한 셈"이라고 했다.

앞서 김 의원은 고발 사주 의혹과 관련해 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "보도가 된 해당 고발장은 제가 작성한 것이 아니다"고 강조했다.

이어 "본건 고발장 등을 받았는지는 기억나지 않고 이를 확인할 방법도 없다"며 "하지만 모 매체의 기사에 나온 화면 캡처 자료에 의하면 제가 손모씨라는 사람으로부터 파일을 받아서 당에 전달한 내용으로 나와 있다. 이 자료들이 사실이라면 정황상 제가 손모씨로부터 그 자료를 받아 당에 전달한 것일 수도 있지만, 일각에서는 조작 가능성을 제시하고, 명의를 차용했다는 주장도 있다"고 했다.

앞서 인터넷매체 '뉴스버스'는 지난 2일 윤 전 총장 재임 기간이었던 지난해 4월 손준성 당시 대검 수사정보정책관이 미래통합당 소속 후보였던 김 의원에게 여권 정치인에 대한 형사고발을 사주했다고 보도했다. 고발장엔 유시민 노무현재단 이사장과 최강욱·황희석 당시 열린민주당 국회의원(비례대표) 후보 등의 이름이 적혀 있었다.

논란이 커지자 윤 전 총장 측은 해당 의혹에 대해 "무관한 일"이라고 밝혔다. 윤 후보 캠프의 윤희석 대변인은 전날 TBS 라디오 '신장식 신장개업'과 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 잇달아 출연해 "윤 후보와 무관한 일"이라며 "허위로 드러난 채널A 사건, 권언유착으로 엄청난 피해를 입었던 저희로서는 '여권 의도가 있을 수 있다'는 합리적 의심을 할 수밖에 없다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr