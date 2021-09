영광군, 추석 대비 시설물 점검·도로정비 실시

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 추석 명절을 앞두고 집중호우로 기능이 저하된 시설물을 정비하고 겨울철 강설에 대비하고자 추계 도로정비에 나선다고 8일 밝혔다.

군은 지방도 등 30개 노선(260㎞)을 대상으로 도로노면청소, 포트홀(도로 파임) 보수, 배수시설 퇴적토 정비, 도로표지 정비 등을 중점적으로 추진할 계획이다. 또한 제설자재 및 장비를 점검해 설해대책에도 사전 대비한다.

이번 정비는 교통량이 많은 추석 명절 도로변 미관을 해치고 교통안전을 위협하는 요소를 사전에 조치하는 등 귀성객에게 쾌적한 도로환경 제공을 위해 노선별로 정비를 추진한다.

군 관계자는 “이번 정비가 원활하게 이뤄지도록 시가지 주정차 차량 이동 등 주민들의 협조를 부탁드린다”며 “철저한 정비를 통해 군민 교통편익 제공 및 귀성객들이 안전하게 다녀갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

