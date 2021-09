[아시아경제 이지은 기자] 청와대 출신인 박진규 산업통상자원부 1차관이 최근 '대선 주자들이 받아들일 공약을 내라'는 취지의 발언을 했다는 보도와 관련, 문재인 대통령이 "매우 부적절하다"며 강하게 질책했다.

청와대에 따르면 문 대통령은 8일 지시사항을 통해 "차후 유사한 일이 재발하면 엄중하게 책임을 묻겠다"며 박 차관의 관련 발언을 엄하게 질책했다.

또 "다른 부처에서도 유사한 일이 있는지 살펴보라"며 추가 지시도 내렸다.

언론보도에 따르면 청와대 비서관 출신인 박 차관은 최근 산업부 일부 직원에게 대선 공약 어젠다를 발굴하라는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.

