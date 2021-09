'워런버핏 투자원칙' 담은 KINDEX 미국가치ETF 1000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자신탁운용은 'KINDEX 미국 WideMoat 가치주 상장지수펀드(ETF)'의 순자산이 1000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 KINDEX 미국 WideMoat 가치주 ETF의 순자산은 전일 종가 기준 1034억원을 기록했다. 가치투가의 대가로 불리는 워런 버핏이 강조한 '경제적 해자(Economic Moat)' 개념에 기초한 이 ETF는 미국 상장기업 중 지속가능한 경쟁우위를 뜻하는 '넓은 해자(Wide Moat)'를 지닌 종목에 투자하는 상품이다.

해자(Moat)란 적으로부터 성(城)을 보호하기 위해 성곽을 따라 파놓은 못을 뜻한다. 워런 버핏은 기업이 경쟁사로부터 경쟁 우위를 지켜낼 수 있는 능력을 '경제적 해자(Economic Moat)'에 빗대어 표현하면서 '넓은 해자(Wide Moat)'를 가진 기업에 투자할 것을 강조한 바 있다. 지속가능한 경쟁우위와 경쟁사가 침범하기 어려운 진입장벽을 토대로 시장에서 독점적 지위를 갖춘 기업이 ‘넓은 해자(Wide Moat)’를 가진 기업에 해당한다.

이 ETF는 모닝스타 와이드 모트 포커스 인덱스를 추종한다. 이 지수는 20년 이상 지속가능한 경쟁우위를 가진 기업만을 경제적 해자로 분류해 투자한다. 지난 8월 말 기준 버크셔 해서웨이, 웰스파고은행, 구글, 페이스북, 맥도날드, 보잉 등 총 10개 업종 48개 종목을 동일 가중 방식으로 투자하고 있다.

‘KINDEX 미국 WideMoat 가치주 ETF’는 2018년 10월 출시 이래 높은 장기성과를 보이고 있다. 한국거래소와 모닝스타에 따르면 이 ETF의 최근 1년 수익률(8월 말 기준)은 31.65%로 같은 기간 S&P500 수익률(29.21%)을 웃돌았다. 최근 2년 수익률은 53.52%, 상장 이후 수익률은 82.59%를 기록했다.

정성인 한국투자신탁운용 ETF전략팀장은 "이 ETF는 3개월마다 리밸런싱을 통해 성장성과 밸류에이션이 우수한 기업만을 전략적으로 선별하기 때문에 장기적 관점에서 미국 우량 기업에 투자하고자 하는 연금 투자자들에게 많은 관심을 받고 있다"고 설명했다.

