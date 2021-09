홈플러스, 트로트 가수 '박군' 앞세워 '신선식품 강자' 홍보

추석물가 안정화 위한 '비상지원 프로젝트'도

[아시아경제 조인경 기자] 홈플러스가 특전사 출신 트로트 가수 '박군'을 '홈플 신선 특전사'로 선정하고 홈플러스 신선식품의 강점을 고객들에게 알리는 홍보영상을 선보인다고 8일 밝혔다.

유튜브를 비롯한 홈플러스의 공식 SNS 채널에서 선보이는 신선식품 홍보 영상에는 홈플러스의 신선식품의 품질을 지키기 위해 철두철미하게 우수한 상품을 선별해내는 홈플 신선 특전사 박군의 모습이 담겼다. 박군이 마치 훈련장의 교관과 같이 신선도가 떨어지는 불량식품을 색출해내며, 오직 '확실히 신선하고, 확실히 맛있는' 신선식품만을 지켜내는 모습을 코믹하게 그렸다.

박군은 멍든 사과를 열외시키고, 눈동자가 퀭한 고등어는 돌려보내는 등 홈플러스의 신선 지킴이 역할을 자처하며 '확실히 신선하다'는 뜻의 구호 '확신!'을 외친다. 홈플러스 관계자는 "실제로 사과의 경우 사전 비파괴 검사 기계를 통해서 당도, 중량, 내부 갈변을 선별하고, 고등어는 해수얼음을 사용해 산지의 신선함을 그대로 지키고 있다"고 설명했다.

홈플러스는 신선식품의 품질을 높이고, 고객 만족도를 높이기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 이를 위해 소싱 전략을 다양화할 뿐 아니라 신선식품을 구매한 소비자들이 끝까지 만족할 수 있도록 2018년부터 국내 최초로 '신선 A/S 제도'를 도입해 맛, 색, 당도, 식감 등 어떤 부분이라도 품질에 만족하지 못하면 1회당 10만원, 월 10회까지 무조건 100% 교환·환불해주고 있다.

홈플러스가 신선 A/S 제도를 시행한 이후 홈플러스의 월 평균 반품률은 0.01% 이하를 꾸준히 기록, 자칫 무분별한 교환·환불을 초래할 것이라는 우려도 불식시켰다. 상품을 구매한 고객의 만족도를 높이는 것은 물론 소싱 과정에서 바이어들이 자체적으로 품질을 한번 더 검증하는 계기가 돼 오히려 신선식품의 수준을 전반적으로 높이는 순기능으로 작용하고 있다는 게 홈플러스 측의 설명이다.

한편, 홈플러스는 추석 명절을 앞두고 부담스러워진 차례상 물가를 잡기 위한 '추석 비상지원 프로젝트'를 펼친다.

마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 농림축산식품부와 해양수산부의 소비촉진 할인쿠폰을 적용해 ▲신선 특란·1등급 대란을 1판(30구)에 각 5760원(1인 1판 한정정상가 6400원) ▲햇 홍로사과 1개당 1000원(정상가 1250원) ▲2021년산 햅쌀 2만7920원(10㎏·정상가 3만4900원) ▲제주 은갈치는 1마리에 3780원(정상가 6300원) ▲시금치 2990원(200g) 등에 판매한다.

1등급 이상 국내산 삼겹살과 국내산 목심은 오는 9일부터 12일까지 한정으로 각 1960원(100g·정상가 2450원)에 선보인다. 농협 안심한우 구이류는 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 30% 할인 혜택에 더해 농식품부의 농할쿠폰 20% 할인을 추가 적용한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr