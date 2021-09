CJ온스타일, 스포츠 전문 기획 프로그램 '액티브마켓' 시작

'애슬레저룩' 열풍에 스포츠 상품 엄선해 선보여

11일 오후 7시30분 첫 방송, 총 10회 방송 예정

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 '애슬레저 트렌드'가 녹아든 캠핑 아웃도어룩과 골프웨어 등을 선보이는 스포츠 웨어 전문 프로그램 '액티브마켓'을 선보인다고 8일 밝혔다. 오는 11일부터 매주 토요일 오후 7시30분에 트렌드를 선도하는 스포츠 상품을 엄선해 선보인다는 설명이다.

'애슬레저'는 '애슬레틱(athletic)'과 '레저(leisure)'의 합성어로 운동과 일상생활에서 모두 활용할 수 있는 스포츠 의류를 뜻한다. 한국패션산업연구원에 따르면 2016년 1조5000억원 규모였던 국내 애슬레저 시장은 지난해 3조원 규모로 2년 만에 두 배가량 급성장했다.

'액티브마켓'은 CJ온스타일의 대표 쇼호스트 '이민웅', '이솔지'가 출연해 트렌디한 스포츠 상품을 소개할 예정이다. 첫 방송에서는 미국 아웃도어 브랜드 '에디바우어'의 'EBTEK' 라인업을 공개하며 가을 신상품 'EBTEK 우븐셋업'을 소개한다. 에디바우어의 EBTEK 라인은 1996년에 출시됐던 '액티브 웨어' 라인을 뉴트로 트렌드에 맞춰 2020 FW시즌 재탄생한 라인업이다. 신제품은 고기능성 원단을 사용한 후드 재킷과 테이퍼드 조거 팬츠 구성이다.

오는 25일에는 '휠라 FW 신상품 리버시블 플리스', 10월에는 '장 미쉘 바스키아', '팀버랜드' 등을 방송한다. 총 10회의 방송 동안 대형 브랜드의 핵심 신상품을 연이어 선보일 예정이다.

회사 측은 '액티브 마켓' 출시를 기념해 생방송 중 제품을 구매한 고객에게 '에디바우어 텀블러'를 증정한다. CJ온스타일의 모바일 채팅 서비스인 '라이브톡'에 참여해 글을 남기면 추첨을 통해 50명에게 치킨 기프티콘을 준다.

오는 19일에는 CJ온스타일 플러스(T커머스)에서 애슬레저 트렌드를 녹인 'S레저클럽'도 새롭게 선보인다. 매주 일요일 오전 7시45분에 골프, 아웃도어 등 레저와 일상 생활에서 함께 착용할 수 있는 다양한 스포츠 패션을 제안할 예정이다. 첫 방송에서는 '푸마'의 가을 신상품을 선보인다.

박명근 CJ온스타일 스포츠팀 팀장은 "'액티브마켓'을 통해 많은 고객들에게 애슬레저 트렌드가 가미된 편안하면서도 매력적인 아웃도어룩, 골프 패션 등을 소개하고 감각적인 스포츠룩과 코디법을 재미있게 전달할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr