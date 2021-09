'탄 만큼 내는' 캐롯손보 퍼마일자동차보험 가입 30만건 돌파

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 퍼마일자동차보험이 출시 1년 반면에 가입 30만건을 돌파했다고 8일 밝혔다.

퍼마일자동차보험은 지난 5월 가입 20만건을 달성한데 이어 빠른 성장세를 보이고 있다. 캐롯손보는 유사한 서비스를 제공하는 미국 메트로마일(Metromile)이나 루트(Root)가 출시 5년 동안 각각 약 10만, 15만 가입자를 모은 것과 비교해 차별화된 수치라고 설명했다.

퍼마일자동차보험은 주행거리를 측정, 거리 만큼 결제하는 방식으로 합리적인 소비를 선호하는 사회적인 트렌드에 맞아떨어지면서 빠르게 자리잡고 있다. 또 안정적인 보상 서비스를 경험한 고객 후기로, 신생 보험사 가입에 대한 심리적인 안정감을 준 것도 가입자 확대에 영향을 주고 있다.

캐롯손보는 운행 패턴 빅데이터를 통해 안전운전 스코어링을 확립, 실시간으로 개인의 안전운전 정도에 따라 포인트를 지급하는 퍼마일 멤버스를 출시하기도 했다.

캐롯손보는 향후 한국도로공사와 화물차량에 맞는 안전운전 프로그램을 준비중이며, 전기차나 이륜차, 카쉐어링 등에 따른 자동차보험도 제휴사와 선보일 예정이다. 하반기에는 대형 사고 시 인공지능(AI) 자동사고인지 및 즉시 출동 서비스도 내놓을 계획이다.

캐롯손보 관계자는 "글로벌 자동차보험 시장에서도 이례적인 성장세를 보이며 해외 업체들로부터 협업 요청도 이어진다"며 "지속적인 기술개발과 신규 서비스 확대, 안정적인 보상서비스를 통해 디지털 보험사로서의 차별화된 모습을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr