[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 616,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 633,000 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e 종목] '엔씨소프트' 목표주가 하향 조정외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미 close =주주가치 제고를 위해 자사주 30만주 1899억원에 매입 결정

◆ 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 464,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 482,500 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 순매도세…코스피 3200선 마감기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close =오는 14일 오전 10시 해외 기관투자자 대상 기업설명회 개최

◆ 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,150 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “강원랜드, 위드 코로나 수혜주”[특징주] 강원랜드, 실적 회복 지속 전망에 4%↑[클릭 e종목]"강원랜드, 확인된 수요+개선된 영업 환경...목표가 ↑" close =8일 오후 2시 국내외 기관투자자 대상 기업설명회 개최

◆ SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 38,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 37,900 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 SK디앤디, 토지 및 창고시설 개발 관련 부동산 매매계약[e공시 눈에 띄네]코스피-8일[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close =종속회사 디디아이와이에스832위탁관리부동산투자회사가 1199억원 규모 서울 강남구 역삼로 일대 토지 아스터개발제11호역삼에 처분 결정

◆ 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,500 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 방산수출 이집트시장 집중공략키로“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다 close =국내 공공기관을 상대로 한 입찰 참가자격 5개월 제한. 행정처분에 대한 집행정지 신청, 행정소송 및 행정심판 즉시 제기 예정

◆ 평화산업 평화산업 090080 | 코스피 증권정보 현재가 2,525 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,540 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close =자회사 서일주식회사에 17억원 대여 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr