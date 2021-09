핀테크 모의시험 'D-테스트베드' 참여자 20곳 선정

27일부터 11주간 활동 후 시상

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 핀테크 모의실험 '디(D)-테스트베드'에 참여할 사업자 20곳을 선정했다고 8일 밝혔다.

디 테스트베드는 핀테크 스타트업과 예비 창업자 등이 금융권 데이터를 활용해 혁신적 기술 아이디어의 사업성과 실현가능성을 검증해볼 수 있는 환경이다. 이번에 선정된 사업자는 앞으로 11주간 이에 대한 본격적 모의시험을 진행할 수 있다.

앞서 금융위는 지난 7월 28일부터 8월 20일까지 디 테스트베드 시범사업 참여자 모집을 진행해 60건의 참여 신청을 받았다. 이후 심사를 거쳐 총 20곳을 최종 선정했다.

취약계층 금융지원 분야에서 7곳, 신용평가 고도화와 자유제 분야에서 각각 7곳, 6곳씩을 선발했다. 현재 시장에서 활발히 활동 중인 기존 핀테크 기업 외에도 창업 1년 미만의 초기 기업도 함께 포함됐다.

특히 개인(팀)들의 참여도 이뤄졌고 고려대학교 정보보호대학원 위험관리연구실 등 총 3개 비기업 팀도 참여자에 선정됐다.

선정된 참여자는 오는 27일부터 11주간 디 테스트베드 개발·분석 통합환경을 통해 아이디어를 모의시험하게 된다. 11주간의 모의시험 결과를 바탕으로 12월에는 수행성과 발표 및 우수사례 시상을 진행할 계획이다.

