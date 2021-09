[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 7일 '언론중재법' 관련 논의를 위한 8인 협의체 명단을 발표했다.

추경호 국민의힘 원내수석부대표는 이날 당내 전주혜·최형두 의원과 외부 전문가 문재완 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수·신희석 전환기정의워킹그룹 법률분석관을 협의체 위원으로 지명했다.

문 교수는 매일경제 기자 출신으로 방송통신위원회 허위조작정보자율규제협의체 위원으로 활동한 바 있으며 한국외국어대 법학전문대학원 원장직을 역임했다.

신 법률분석관은 한국개발연구원(KDI) 연구원 출신으로 연세대학교 법학연구원 전문연구위원으로도 활동하고 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr