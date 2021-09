WISET 전남지역목포대사업단 ‘찾아가는 과학 교실’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서) WISET 전남지역목포대사업단(단장 이재빈)은 과학기술진흥기금·복권기금 및 전라남도의 재원으로 전남테크노파크의 지원을 받아 전남지역 소외지역, 도서 지역 중·고등학생을 대상으로 이공계 전공 체험 기회를 제공하고자 ‘찾아가는 과학 교실’ 프로그램을 지난달 20일 시작해 9월까지 운영할 계획이라고 7일 밝혔다.

전남지역에 소재하고 있는 총 10개교를 선정해 4개의 분야(기계, ICT, 건설, 환경)교육으로 진행하고 있다.

특히 강의하는 학교에서는 코로나19로 인한 발열 체크 및 마스크 착용 등을 철저하게 준수하고 시행하고 있다.

교육 분야 4분야 중 기계분야 교육으로는 지난달 20일 강진 작천중학교, 26일 금일고등학교, 30일 임자중학교에서 교육이 진행됐다.

교육 주제는 비대면(Untact) 세상 로봇의 역할이라는 주제로 인간과 로봇에 대한 이론교육과 로봇 제작 실습까지 프로그램이 진행됐다.

특히 프로그램이 일방적 교육에 머무르지 않기 위해 사전·사후 교육 만족도 조사를 통해 학교와 학생들의 의견을 반영한 보다 흥미롭고, 만족도가 높은 교육으로 발전시켜 나가고 있다.

이 외에도 WISET 전남지역목포대사업단은 이러닝 콘텐츠 개발 운영을 활성화하기 위해, 다양한 이공계 분야 이러닝 콘텐츠를 제작해 본 사업단 홈페이지에 게시했다.

WISET 전남지역목포대사업단은 7일에 녹동고등학교 학생들과 함께 ICT 분야 찾아가는 과학 교실을 진행했다.

