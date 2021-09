채선당, 해장 밀키트 ‘소고기 우거지 해장국’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]제대로 채운 한끼 채선당 도시락&샐러드&밀키트24가 시원한 한국인의 맛을 담은 신메뉴 ‘소고기 우거지 해장국’ 밀키트를 출시한다고 7일 밝혔다.

신제품은 채선당 도시락&샐러드가 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고자 출시한 12번째 밀키트 제품이다. ‘소고기 우거지 해장국’은 집밥과 한식에 초점을 맞춰 개발한 제품으로 정겨운 엄마의 손맛을 느낄 수 있도록 진한 사골 국물에 우거지, 콩나물 등 다양한 야채와 소고기를 가득 담았다.

소고기 우거지 해장국 밀키트는 훌륭한 맛과 푸짐한 구성이 일품이다. 소뼈를 푹 고아낸 육수는 담백하고 시원한 맛이 특징이며 우거지를 포함해 다양한 야채를 아끼지 않고 넣어 끓일수록 구수하고 진한 국물이 우러난다. 또한 최상의 품질과 맛을 자랑하는 소고기가 듬뿍 들어가 맛과 영양까지 챙겼다. 든든하게 즐길 수 있도록 3인분으로 기획된 소고기 우거지 해장국 밀키트는 취향에 따라 야채와 고기를 추가해 조리하면 더욱 푸짐한 양으로 맛있게 즐길 수 있다.

채선당 도시락&샐러드&밀키트24는 현재 전국 60여개 매장을 운영하고 있다. 제대로 만들어 정가하게 담은 도시락과 건강식 샐러드&포케, 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 12종 이상의 다양한 밀키트 메뉴를 판매하고 있다. 부대찌개, 로제떡볶이 등 다양한 밀키트 메뉴는 24시간 무인 시스템으로 편리하게 한 끼를 구매할 수 있어 시간에 구애받지 않고 언제나 맛있는 식사를 즐길 수 있다.

