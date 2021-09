국민 10명 중 7명 '일상 속 코로나' 전환 찬성…시점은 11월 말(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국민 10명 가운데 7명이 '일상 속 코로나' 전환에 찬성하는 것으로 나타났다. 전환 시점은 11월 말이라는 응답이 가장 많았다.

보건복지부 중앙사고수습본부는 지난달 30일부터 이달 1일까지 전국 거주 만 18세 이상의 성인남녀 1000명을 대상으로 코로나19 제6차 대국민 인식조사를 실시한 결과 이 같이 나왔다고 7일 밝혔다.

이번 조사에서 국민 73.3%는 사망자와 위중증 환자 수를 관리하며 일상생활이 가능한 정도로 코로나19 유행을 통제하는 전략인 '일상 속 코로나' 전환에 찬성하는 것으로 조사됐다.

일상 속 코로나로 전환할 적절한 시점에 대해서는 국민의 70% 이상이 2차 접종을 완료하는 시점인 11월 말이 적당하다고 응답한 비율이 52.4%로 가장 높게 나타났다.

일상생활이 가능한 확진자 규모는 하루 평균 100명 미만이라고 응답한 비율이 41.9%로 가장 높았다. 이는 최소 수준으로 발생을 억제해야 한다는 국민들의 인식을 보여준다고 복지부는 설명했다.

일상생활이 가능한 사망자 규모는 연평균 1000명 이하(현재 코로나19 수준)라는 응답이 62.1%로 가장 높았고, 연평균 5000명 이하(통상 계절 독감 수준)는 21.2%로 조사됐다.

박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "이는 사실상 코로나19 확진자를 최대한으로 억제해야 달성 가능한 수준으로 현재 영국, 미국 등에서 추진하고 있는 일상회복의 방향성과는 다른 인식을 보여주고 있다"며 "향후 단계적으로 일상을 회복하는 방안을 논의할 때 함께 고민해야 할 대목으로 판단된다"고 말했다.

코로나19 방역 정책 인식에 대해서는 국민의 75.9%가 현재 방역수칙 강화에 동의하는 것으로 나타났으나, 동의하지 않는다는 의견이 21.9%로 지난달 대비 7.5%포인트 증가했다.

특히 백신확보 정책, 변이 통제를 위한 검역, 예방접종 사후대응(이상반응 모니터링, 보상 등), 소상공인·자영업자 등 손실보상 정책에 대해서 부정평가가 긍정평가 보다 높게 나타났다.

코로나19 백신 예방접종 인식에 대해서는 10명 중 7명은 예방접종을 했고, 미접종자 10명 중 8명은 예방접종 의향이 있다(76.1%)라고 답했다. 이는 지난 조사에 비해 8%포인트 하락한 수준이다.

접종 완료자 중 추가 접종(부스터 샷) 의향은 90.9%로 매우 높은 것으로 조사됐다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr