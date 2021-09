"민간 주도 일자리 창출·규제 혁신" 윤석열, 두번째 공약 발표

민간 주도, 사회서비스 일자리 창출

규제 혁신 통해 기업 자율성 보장

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 규제 혁신과 민간기업 지원, 사회서비스 확충을 통해 양질의 일자리를 만들어내겠다는 구상을 밝힌다. 윤 전 총장은 7일 오후 국민의힘 대선 후보자 정견발표 행사에 참석해 이런 내용의 공약을 발표할 예정이다. 지난달 29일 부동산에 이은 두 번째 공약 발표다.

핵심은 ‘민간 주도 일자리’와 ‘사회서비스 일자리’ 창출이다. 민간주도 일자리 정책은 스타트업이 강소기업으로, 중소기업이 중견기업과 대기업으로 성장할 수 있도록 자금 지원과 R&D 기술 지원, 디지털 전환 지원 등을 하겠다는 것이다. 고용 효과가 큰 비대면·의료·문화 콘텐츠 분야 등 50여개 기업을 집중 지원할 계획이다. 사회서비스 일자리 정책은 복지 분야의 확대와 일자리 창출을 동시에 꾀하는 방식이다. 현금 지급 대신 사회서비스 중심의 복지 시스템을 구축하면서 관련 일자리의 수준도 높이겠다는 것이다.

이를 위해선 ‘규제 혁신’을 강조한다. 차기 정부 출범 즉시 약 80여 개의 대표적인 규제를 폐지하겠다는 계획이다. ‘규제영향분석 전담기구’를 만들어 일자리 창출에 방해되는 규제는 혁파하고 기업의 자율성을 보장하겠다는 것이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr