세계급 입맛 ‘영주사과 아리수’ 해외시장 겨눈다 … 국내수출업체 초청 품평회 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 영주사과 ‘아리수’로 해외시장을 공략하자!

경북 영주시농업기술센터는 7일 오후 2시 봉현면 유전리 맑은영농조합법인 선과장에서 영주사과 ‘아리수’ 품평회를 연다.

이번 간담회는 농촌진흥청 주관으로 4개 국내수출업체를 초청해 아리수 품종의 품질과 시식 평가를 해 수출 확대 방안을 협의하기 위해 마련됐다.

수출업체들은 아리수 품종이 9월 초 수출이 가능하고 당도와 경도가 높아 수출 유망품목으로 평가하고 있다.

국내수출업체인 경기수출 이정준 팀장은 “아리수는 해외에서 충분히 경쟁력 있는 품종으로 현재 홍콩, 싱가포르, 베트남 3개국 현지 바이어와 수출 협의를 진행하고 있다”고 말했다.

박호규 맑은영농조합법인 대표는 “올해 단지의 아리수 총생산량은 30t 정도이며 10t 수출을 목표로 하고 있다”며 “고품질 아리수가 수출될 수 있도록 관계기관에서 지속적인 관심을 가져달라”고 요구했다.

장성욱 농업기술센터 소장은 “영주사과에 대한 관심으로 품평을 열게 돼 기쁘다”며 “수출판로 개척을 위한 다양한 방안을 모색해 최고품질 영주사과의 세계화에 앞장서겠다”고 말했다.

맑은영농조합법인은 올해 농촌진흥청 수출농업지원과에서 수출 확대를 위한 지역수출유망단지로 지정돼 수세관리, 여름철 병해충관리 등 3회의 교육과 컨설팅을 추진하는 등 고품질 수출농산물 생산을 위해 힘을 쏟고 있다.

