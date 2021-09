‘윤석열 사주 의혹’ 법사위 최강욱 퇴장…野 “이해관계자, 자리 피해달라”

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹으로 6일 열린 국회 법제사법위원회에서 법사위원인 최강욱 열린민주당 의원이 퇴장했다. 최 의원은 해당 의혹과 관련한 문제의 고발장에 유시민 노무현재단 이사장과 함께 피고발자로 나와 있다.

권성동 국민의힘 의원은 이날 긴급 현안 질의에서 “최 의원은 보도 당사자다. 이 자리는 국민을 대표해서 일하는 자리지 당사자 입장에서 질의하기 위해 있는 자리가 아니다”라며 “공정성에 반하는 것이다. 법사위 전통에 맞지 않다”고 밝혔다.

윤한홍 국민의힘 의원도 “사실 최 의원에 대한 고발을 사주했다고 넘어간 자료를 보면 내용이 다르다”라며 “4월에 언급된 최 의원의 관련 자료는 채널A 보도와 관련한 내용이다. 그런데 8월에 고발된 것은 조국 전 법무부 장관 자녀 인턴 내용”이라고 말했다. 윤 의원은 “허위 인터넷 기사에 최 의원의 이름이 나오면 본인도 불편할 것이다. 당사자가 있는데 물을 수 없지 않느냐”며 “자리를 피해주는 것이 좋다”고 강조했다.

최 의원은 이에 “회의의 원만한 진행을 위해 제가 빠져야 한다면 받아들일 용의가 있다”면서도 “그러나 자료 제출에 대해서 제가 요구한 부분은 받아주셔야 한다”고 호소했다. 그는 “제가 앉아있는 것이 불편하고 문제가 된다면 자리를 비켜드리겠다. 그러나 이해 관계자인 분들은 회의 진행 과정에서 특별한 정치적 이익을 위해 국민의 관심사를 드러내려고 하는 것 같다는 의혹을 받지 않도록 회의를 진행해주셨으면 좋겠다”고 당부했다.

그러면서 “이 중요한 순간에 너무 드리고 싶은 얘기가 많고 국민들도 듣고 싶은 사람이 많은데 제가 발언권을 양보하는 만큼 자료 제출에 대해 적극 검토해 의결해주길 바란다”고 덧붙이고 회의장을 떠났다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr