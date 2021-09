경동나비엔, 숙면 온도 제공 온수매트 신제품 '나비엔 메이트' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 나에게 딱 맞는 수면 온도로 최적의 수면 환경을 제공하는 '나비엔 메이트' 프리미엄 온수매트 신제품을 출시했다.

나비엔 메이트는 수면에 중요한 '이불 속 온도'에 집중, 각자 다른 체질에 맞는 최적의 숙면 온도를 찾을 수 있도록 도우며 고객에게 큰 사랑을 받고 있다. 세계적으로 인정받은 온도제어 기술력을 기반으로 한 정확한 온도 제어 기술과 다양한 편의기능으로 고객에게 최적화된 수면 환경을 제공하도록 돕는 것.

올해 출시한 신제품 EQM582 모델 역시 스마트 온도 제어 기술로 최적의 숙면 온도를 제공해 개인의 라이프 스타일에 맞춘 숙면 환경을 조성하기 위한 경동나비엔의 노력을 담았다. '빠른난방' 기능으로 기존 모델 대비 최대 45% 빠르게 따뜻한 온기를 전달할 수 있으며, 미리 데워 놓을 필요 없이 바로 포근한 온도를 느낄 수 있다. 여기에 1㎜의 초슬림 매트는 온수의 따뜻함을 몸에 그대로 전달하는 동시에 매트리스 느낌까지 그대로 살렸다.

EQM582 모델에는 '더 케어(The Care)' 시리즈의 대표 기능인 '셀프이온케어'도 탑재됐다. 셀프이온케어는 전기분해 살균수가 매트 내부에 흐르는 물을 주기적으로 깨끗하게 관리해주는 기능이다. 특히, 경동나비엔은 국제공인시험기관인 KTR(한국화학융합시험연구원)로부터 99.9% 살균 성능을 인정받아 업계 최초로 살균인증마크를 획득했다.

또 수면 시간의 체온변화를 고려해 단계적으로 최적의 온도 변화를 구현하는 수면모드와 미리 지정 해놓은 요일과 시간에 따라 온수매트가 반복적으로 작동하는 '주간예약', 30분 단위로 시간별 온도를 설정해 각 개인만의 수면 패턴을 만들 수 있는 '맞춤예약' 등 다양한 기능을 통해 개인별로 최적화된 수면 온도 제어도 가능하다.

경동나비엔의 신제품은 6일부터 경동나비엔 공식 쇼핑몰인 나비엔 하우스 홈페이지 등 온라인과 대리점에서 만나볼 수 있다. 특히 새로운 컬러의 또 다른 신규 라인업 EQM542 모델은 8일 오후 1시 20분 현대홈쇼핑을 시작으로, 다양한 홈쇼핑 채널을 통해서도 판매할 예정이다.

김시환 경동나비엔 마케팅 본부장은 "일상 속에서 숙면의 가치가 재조명 받으며, 건강한 숙면 온도의 중요성은 갈수록 높아지고 있다"면서 "쾌적한 생활환경 파트너로서 경동나비엔은 앞으로도 최적의 숙면 온도로 삶에 가치를 더하며, 고객의 일상과 마음에 온기를 전하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

