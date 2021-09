KCC, '개방적 혁신' 참여 스타트업 모집

[아시아경제 김종화 기자] KCC가 개방적 혁신(오픈 이노베이션)을 함께 이끌어 나갈 유망 스타트업을 발굴·육성하기 위해 오는 10월 20일 '스타트업 오픈 스테이지 밋업' 행사 개최에 앞서 참여 희망 스타트업을 모집한다.

KCC는 주력 사업 영역인 건축자재, 도료, 소재 기술 분야를 비롯해 인공지능(AI)·빅데이터 기반의 디지털 전환, 물류 시스템 효율화, 친환경 에너지, 증강현실(AR)·가상현실(VR) 기술 등 다양한 주제로 스타트업과 협력할 예정이다.

상세 협력 분야로는 ▲수소 BIZ ▲코팅 및 복합 소재 기술 등 신소재 ▲지속가능한 경영 사업 모델(친환경 소재 및 에너지 절감 기술 등) ▲업무 효율화?자동화 시스템(생산 및 물류, 공정 등) ▲가상공간 기술 등 미래 기술을 선도하는 다양한 기술·제품·서비스를 보유한 혁신적인 스타트업을 모집한다.

이번 행사는 서울창조경제혁신센터와 함께 하며, 모집기간은 오는 23일까지다. 참여 희망 스타트업은 온라인으로 신청서와 협업제안서를 제출하면 된다. 상세 모집 분야 및 자격 등 자세한 사항은 서울창조경제혁신센터 홈페이지와 해당 프로그램 접수 페이지에서 확인할 수 있다.

밋업 후 최종 선발된 기업에게는 KCC와의 사업 협력 / 개념실증(PoC, Proof of Concept) / 공동 기술 개발 / 투자 등의 기회가 주어지며, 한국무역협회(중기부 스타트업 해외 진출 바우처 추천 가점), 신용보증기금(Start-up NEST 추천, 보증 지원 검토), 서울창조경제혁신센터(인스테이지 투자 프로그램 연계, S빌리지 입주 우대, 법률서비스 지원) 등 다양한 후속 지원도 제공할 예정이다.

KCC 관계자는 "유망 스타트업과의 협업을 통해 미래 성장 동력을 발굴하고 개방형 혁신을 적극 추진할 계획"이라면서 "국내 창업 생태계에 상생 협력 구조를 구축할 수 있는 좋은 협업 사례를 남길 수 있도록 참신한 아이디어와 기술로 무장한 스타트업들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

