CJ그룹, 추석 앞두고 협력사 결제대금 3300억 조기 지급

[아시아경제 임혜선 기자] CJ그룹은 추석 명절을 앞두고 3300 여억원 규모의 협력업체 결제 대금을 조기 지급한다고 6일 밝혔다.

이에 따라 CJ의 6개 주요 계열사와 협력하는 중소 납품업체 5500 여 곳이 혜택을 받게 될 예정이다. 계열사별 기준에 따라 차이가 있지만 평균적으로 기존 지급일보다 한달 가량 선(先) 지급되는 것이다.

규모는 CJ제일제당 약 1400억, CJ대한통운 약 750억, CJ ENM 약 550억, CJ올리브영 500억에 달할 것으로 예상된다. 이 밖에 CJ프레시웨이, CJ올리브네트웍스 등도 각 사별로 최대 100억까지 협력업체에 결제 대금을 조기 지급할 예정이다.

CJ그룹 관계자는 “2015년 이후 매년 명절 시즌에 협력업체들과의 상생과 내수 활성화를 위해 납품 결제 대금을 조기 지급해 왔다”면서“명절을 앞두고 중소 협력사들에 일시적으로 가중되는 자금 부담 해소에 도움이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

한편, CJ그룹은 계열사별로 협력사들을 위한 다양한 상생 제도를 운영하고 있다. CJ제일제당은 동반성장위원회가 지난해 발표한 동반성장지수에서 '동반성장 최우수 명예기업'으로 선정됐다. 업계 최초로 5년 연속 최고 등급을 획득한 공로를 인정받은 것이다. 특히 CJ제일제당의 ‘즐거운 동행’은경쟁력 있는 협력사를 대상으로 자금과 판로 개척을 지원하는 대표적인 동반성장 모델로 꼽히고 있다.

