LG트롬 스타일러 '의류 업사이클링 캠페인' 영상, 조회수 1000만뷰 돌파

7월말 공개 후 한 달여만

버려진 옷 되살리는 '스타일 리바이벌 프로젝트'

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 4,043,334 전일가 139,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모 close 는 신개념 의류관리기 트롬 스타일러를 활용한 의류 업사이클링 캠페인 영상이 누적 조회 수 1000만뷰를 돌파했다고 5일 밝혔다.

'LG 트롬 스타일러 오브제컬렉션, 스타일 리바이벌 프로젝트'라는 주제의 온라인 캠페인 영상은 지난 7월 말 공개된 이후 한 달여만에 누적 조회 수 1000만을 넘었다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 4,043,334 전일가 139,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모 close 는 패스트 패션 트렌드 등에 따라 갈수록 많은 옷들이 버려지고 환경 문제를 야기하는 것에 주목해 오래되고 유행 지난 옷을 트롬 스타일러로 건강하게 관리하고 스타일리시하게 입는 방법을 제안하기 위해 이번 프로젝트를 기획했다고 설명했다.

글로벌 순환경제 네트워크인 엘렌 맥아더 재단 등에 따르면 매년 전세계에서 1500억벌의 옷이 생산되고 해마다 9200만t의 옷이 버려진다. 폐기된 옷 가운데 재활용 비중은 13%에 불과하다.

이 프로젝트는 ▲셀럽들이 사랑하는 원피스 디자이너 랭앤루 ▲최연소 서울 패션위크 데뷔 디자이너 강요한 ▲컬쳐 패션 디자이너 한동철 ▲듀얼리즘 정장 디자이너 이시안 ▲해체주의 디자이너 서광준 등 국내 유명 디자이너들과 함께 중고 의류를 트렌디한 패션 아이템으로 재탄생시키는 과정을 영상에 담았다.

디자이너들은 LG 트롬 스타일러로 냄새와 먼지를 제거하는 등 리프레시 과정을 거쳐 깔끔해진 옷들을 리폼해 새로운 스타일로 완성한다. 소비자들도 옷장 속 오래된 옷들을 스타일러로 관리한 뒤 나만의 패션 스타일을 시도해 볼 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 4,043,334 전일가 139,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모 close 는 LG 트롬 스타일러를 내세워 매일 빨 수 없는 옷들도 깨끗하고 깔끔하게 입을 수 있는 신개념 의류관리 문화를 이끌고 있다. 트루스팀은 탈취와 살균은 물론 옷감의 주름 완화에도 효과적이다. 독자 기술인 무빙행어는 옷을 1분에 최대 200회 털어주며 바람만으로는 제거하기 어려운 미세먼지를 골고루 없애준다. 스타일러만의 바지관리기는 바지선을 제대로 잡아준다.

박경아 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 4,043,334 전일가 139,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피 장중 3200 돌파미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모 close 한국영업본부 브랜드커뮤니케이션담당 상무는 "고객이 환경 보호를 실천하면서도 편리하게 옷을 관리할 수 있도록 의류관리기의 원조 트롬 스타일러의 차별화된 기술력을 지속적으로 알릴 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr