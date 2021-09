이재명 54.8%…첫 경선 과반, 본선 직행 가능성 높였다

[아시아경제 박철응 기자] 4일 더불어민주당 대선 경선의 첫 개표 지역인 대전과 충남에서 이재명 경기도지사가 54.81%로 과반을 넘겼다.

이낙연 전 민주당 대표는 27.41%를 얻는 데 그쳤고 정세균 전 국무총리 7.84%, 추미애 전 법무부장관 6.67%를 받았다. 박용진 의원은 2.44%, 김두관 의원은 0.84%를 얻었다.

권리당원과 대의원 위주인 대전·충남 선거인단은 5만2820명으로 국민과 일반당원 신청자들을 포함한 전체 선거인단 규모가 200만명을 넘길 것으로 예상돼 큰 비중을 차지하지는 않는다. 하지만 첫 경선 결과가 이 지사의 압승으로 나옴에 따라 향후 치러지는 지역 순회 경선과 온라인 투표에서 대세론을 확산시키는 영향을 줄 것으로 보인다.

이날 개표 결과는 지난달 31일부터 진행된 온라인과 자동응답서비스(ARS), 일부 현장투표 결과를 합산한 것이다. 민주당 경선은 다음달 10일까지 투표 결과를 합해서 과반 득표자가 없을 경우에 한해 1, 2위 간 결선 투표를 벌이는 방식이다. 이 지사가 과반을 차지하느냐에 관심이 모아졌던 이유다.

이른바 '명낙 대전'으로 불리는 이 전 대표와의 치열한 공방을 벌였고, 최근에는 이 전 대표 측이 이 지사의 과거 무료 변론을 맹렬히 공격했으나 일단 첫 투표 결과에는 큰 영향을 미치지 못한 것으로 보인다. 민주당을 지지하지 않는 이들이 선거인단에 참여해 이 지사를 견제하는 이른바 '역선택'의 징후도 드러나지 않은 셈이다.

민주당은 5일 세종·충북 지역 순회경선 결과를 발표한다. 이어 대구·경북(11일), 강원(12일) 등을 거쳐 다음달 10일 서울에서 순회 경선을 마무리할 예정이다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr