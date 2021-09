"제정신이냐"…펜트하우스, 건물 붕괴 장면에 '광주 참사' 영상 사용 논란

[아시아경제 황수미 기자] 드라마 '펜트하우스3'에서 건물 붕괴 장면에 광주 철거건물 붕괴 참사 현장 영상을 내보냈다는 의혹이 제기됐다. 또 포항 지진 당시 이재민들이 강당에 대피해있는 장면을 사용했다는 의혹도 나와 논란이 거세다.

3일 방송된 SBS 드라마 '펜트하우스3'에서는 극 중 인물 주단태가 폭탄을 이용해 헤라펠리스를 붕괴하는 장면이 나왔다.

건물이 붕괴되는 장면은 CG로 처리됐지만, 붕괴 사고 이후 나온 뉴스 장면이 문제가 됐다. 이 장면에서 '펜트하우스3' 측이 지난 6월 SBS 8시 뉴스가 광주 건물 붕괴 사고 현장 모습을 연결했던 영상을 사용했다는 의혹이 제기된 것이다.

광주 건물 붕괴 사고는 지난 6월9일 광주 동구 학동 재개발지역에서 발생했다. 철거 중인 5층 건물이 무너져 내리면서 시내버스를 덮쳐 탑승객 9명이 숨지고 8명이 중상을 입었다.

'펜트하우스3' 측은 이러한 사고 영상에 '소방 당국, 잔해 정리에 2주 이상 소요', '폭탄 설치한 주단태 내부 구조에 정통해' 등의 자막을 달아 내보냈다.

방송 이후 '펜트하우스3' 시청자 게시판에는 수많은 항의성 글이 올라왔다. 시청자들은 "제정신이냐", "유가족들은 아직도 억울해하고 괴로워하는 일이다", "유가족에 정식으로 사과하라" 등 비판을 쏟아냈다.

일각에서는 '펜트하우스3' 측이 지난 2017년 포항 지진 당시 강당으로 대피한 이재민들의 모습이 담긴 실제 영상을 사용했다는 의혹도 나왔다.

한 시청자는 자신을 포항 지진 관련 관계자라고 밝히며 "아무리 봐도 그 건물구조랑 같아서 유심히 보니 왼쪽부터 차례로 파란 농구 골대며 출입구 2개, 2층 계단 길목에 있는 에어컨, 맨 오른쪽 화장실, 그리고 강당 무대까지 (똑같다)"고 지적했다.

이와 관련해 '펜트하우스3' 측은 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 논란이 제기된 13회 영상은 다시보기 서비스가 중단된 상태다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr