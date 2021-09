▲안봉애씨 별세, 김기현 문화일보 부산주재 부장 모친상=4일 진주 중앙병원 장례식장. 발인 6일 오전 7시, 진주 나동공원묘원. 055-745-8000

