오후 9시 기준 서울 신규확진 550명…전날보다 10명↑

[아시아경제 류태민 기자] 3일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 신종 코로나19 신규 확진자가 550명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다. 같은 시간대로 비교해 전날보다 10명, 지난주 금요일(지난달 27일) 보다 14명 많은 수치다. 하루 전체 확진자 수는 지난 2일 542명, 지난달 27일 569명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 올해 여름 4차 대유행이 시작된 이래 7월 6일(582명)과 13일(637명), 지난달 10일(660명)과 24일(677명) 등 4차례 최다 기록을 경신했다. 지난달 31일에도 665명으로 높은 수치를 기록했다. 최근 보름간(8월 19일~9월 2일) 주말과 주중을 통틀어 따진 서울의 하루 평균 확진자 수는 529명이었다.

3일 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 550명 중 해외 유입 사례는 2명이었고 나머지 548명은 국내 감염 사례였다.

이 시각 기준 서울의 누적 확진자 8만1669명이다. 이 중 격리치료중인 환자는 9126명이고, 완치 판정을 받고 퇴원한 확진자는 7만1864명으로 집계됐다. 누적 사망자는 590명으로 늘었다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr