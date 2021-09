서춘수 함양군수 "포스트 코로나 대비 힘 합쳐야 한다"…군민 체감할 수 있도록 사업 추진

서춘수 군수 "지속 성장 가능한 군민 중심 군정 운영" 강조

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 서춘수 군수 주재로 2022년도 군정 주요 업무계획 보고회를 열고 군정 발전에 대한 깊이 있는 의견 교환 시간을 가졌다고 3일 밝혔다.

이날 보고회는 부서별 내년도 역점사업의 추진계획과 군정 운영 방향을 공유하기 위해 마련된 것으로 신규사업 99건, 역점 및 특수시책 57건, 일반계속사업 232건 등 총 388건에 대한 핵심사항 중점 보고와 질의응답을 진행했으며, 내실 있는 업무추진을 위한 방향을 논의했다.

군은 2022년도 군민의 군정 참여를 확대하는 등 군민이 체감할 수 있도록 사업을 추진해 지속 가능한 발전 가치 확산에 중점을 둔다는 계획이다.

서춘수 군수는 "코로나19 확산 장기화로 힘든 한해였으나 포스트 코로나 시대를 대비해 모두가 힘을 합쳐야 한다"며 "민선 7기 주요 사업을 안정적으로 마무리하고 올해 계획한 사업들 역시 차질 없이 추진해 군민 행복을 위해 최선을 다해달라"고 당부했다.

한편 함양군은 이번 주요 업무계획 보고회를 통해 미흡한 사항은 재검토 및 보완 후 2022년 본예산에 반영해 사업을 구체적으로 실행시켜 나갈 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr