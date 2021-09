또 유통기한 지난 화이자를 … 울산 한 종합병원서 91명 백신 오접종 발생

부산서도 최근 8명 접종, 2명 몸살 복통 호소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산의 한 종합병원에서 유효기한을 넘긴 화이자 백신을 91명에게 접종하는 일이 발생했다.

최근 부산의 한 병원에서도 유통기간 지난 화이자 백신을 8명에게 접종해 이들 중 2명이 복통과 몸살을 호소했다.

3일 울산시 등에 따르면 중구의 한 종합병원에서 지난달 26일부터 2일까지 총 91명에게 유효기한이 지난 화이자 백신을 접종했다.

지난달 26일에는 7명, 27일에는 14명, 지난 1일과 2일에는 각각 35명이 이 백신 주사를 맞았다.

접종된 화이자 백신의 냉장보관 기한은 지난달 25일까지였다. 방역당국 조사에서 병원 측의 실수로 뒤에 들어온 백신을 먼저 사용한 것으로 알려졌다.

울산시는 해당 백신을 접종한 대상자에게 오접종 사실을 안내하고 이상반응 모니터링을 했다. 또 3주 뒤에 재접종하도록 공지했다.

지난 2일 부산 북구의 한 백신 접종 위탁 병원에서 코로나19 백신 접종 대상자 8명에게 유통기한이 지난 백신을 접종하는 사고가 발생했다.

이 병원은 유통기한이 지난달 27일까지였던 백신을 29일과 30일에 접종했다. 해당 백신을 맞은 이들 중 2명은 복통, 몸살을 호소한 것으로 전해졌다.

