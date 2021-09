문승욱 "탄소중립 국민참여 이끌어 내려면 시민단체 역할 중요"

에너지시민연대와 오찬간담회

[아시아경제 주상돈 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 "국민들의 에너지절약 참여를 유도하기 위해서는 2050 탄소중립에 대한 국민적 공감대를 확산하는 과정에서 국민과 접점에 있는 시민단체의 역할이 중요하다"고 3일 밝혔다.

문 장관은 3일 에너지시민연대와 오찬간담회를 갖고 정부와 시민단체가 연계해 2050 탄소중립을 위해 국민의 참여를 이끌어낼 방안 등에 대해 논의 했다.

이 자리에서 김연화 에너지시민연대 공동대표는 "탄소중립 달성에 있어서 국민들의 적극적인 에너지절약 참여가 핵심 과제임에 공감한다"며 "에너지시민연대는 에너지의 날(8월22일)' 행사 등 국민과 소통할 수 있는 다양한 활동을 추진하고 있으며 앞으로도 정부와 협력하여 전국민적인 탄소중립 공감대를 형성하는데 앞장서겠다"고 말했다.

이에 문 장관은 "산업부는 올해 6월 유통·프랜차이즈사 및 시민단체 등이 참여한 '에너지절약을 위한 사회적 협약식' 등을 통해 탄소중립을 위한 에너지절약 문화 확산을 위해 노력 중"이라며 "앞으로도 메타버스·SNS 등을 활용한 챌린지, 전기절약과 연계한 캐쉬백 프로그램 등 일상의 소소하지만 중요한 에너지절약 실천을 유도하기 위한 다양한 활동을 추진해 나가겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr