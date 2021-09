새로운 '뮤' 변이 국내서 3건 확인…멕시코·미국·콜럼비아 입국자(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 새로운 변이인 '뮤(Mu)'가 국내에서 처음 확인됐다.

중앙방역대책본부는 3일 코로나19 정례브리핑에서 "현재까지 국내에서 뮤 변이 해외유입 사례가 3건 확인됐다"면서 "멕시코, 미국, 콜럼비아 입국자"라고 밝혔다.

국가별 입국 시점은 멕시코 5월, 미국 6월, 콜럼비아 7월이다.

뮤 변이는 올해 1월 콜럼비아에서 최초 검출됐으며, 전세계적으로 페루, 칠레, 미국 등 40여개국에서 확인됐다. 전세계적 발생률은 감소 추이로 0.1% 미만 검출되고 있으나, 콜럼비아와 에콰도르에서는 환자가 지속적으로 증가하고 있다.

세계보건기구(WHO)는 지난달 31일(현지시간) 낸 코로나19 주간 보고서에서 지난 1월 콜롬비아에서 첫 보고된 'B.1.621' 변이 바이러스를 뮤 변이로 명명하고 '관심 변이'로 지정한다고 밝혔다.

방역당국은 "뮤형 변이를 포함한 새로운 변이 바이러스에 대해 모니터링을 강화하고 해외입국자에 대한 관리를 지속하겠다"고 말했다.

