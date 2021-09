日 스가 총리, 자민당 총재 선거 입후보 포기…이달말 사임할 듯(상보)

9월30일까지 자민당 총재후보 임기

당회의서 "코로나19 상황에 집중할 것" 강조

[아시아경제 이현우 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 오는 29일 예정된 집권 자민당 총재 선거에 참여치 않겠다고 선언해 이달 말 총재임기가 끝나면 사임할 뜻을 전했다. 스가 총리는 코로나19 상황 등 당면 현황에 더 집중하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

3일 NHK에 따르면 스가 총리는 이날 자민당 임시 임원회의에서 이달 29일로 예정된 자민당 총재선거에 입후보 하지 않겠다고 밝혔다. 스가 총리는 이 회의에서 "코로나19 대책에 전념할 것이며 총재 선거에는 출마하지 않을 것"이라 강조한 것으로 알려졌다.

스가 총리의 자민당 총재 임기는 이달 30일까지다. 총재선거에 입후보 하지 않겠다는 스가총리의 발언은 집권 여당의 총재가 내각 총리가 되는 일본 정치 특성상 총리직을 이달 말에 사임하겠다는 의미로 해석되고 있다.

앞서 스가 총리가 총재선거에 나가지 않을 것이란 예측은 최근 지지율 급락과 함께 나온 바 있다. 도쿄올림픽 폐막 이후 지지율이 이미 20%대까지 떨어진데다 내각 관료들의 지지도 크게 떨어진 상황으로 알려졌다. 지난 1일에는 히라이 다쿠야 디지털상이 지난 1일 스가총리의 주요 정치적 경쟁자로 알려진 기시다 후미오 전 정조회장을 지지하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

이에따라 지난달 26일 총재선거 출마를 선언한 기시다 전 정조회장이 차기 총리가 될 가능성이 높을 것으로 전망되고 있다. 그와함께 이시바 시게루 전 간사장 등도 출마 여부를 놓고 고심 중인 것으로 알려져 앞으로 총재선거 경쟁이 치열해질 전망이다.

