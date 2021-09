라온화이트햇, 중앙보훈병원 취약점 분석…의료정보시스템 보안 강화

[아시아경제 강나훔 기자] IT통합보안·인증 기업 라온시큐어의 자회사 라온화이트햇이 중앙보훈병원 병원정보시스템 취약점 분석·평가 프로젝트를 성공적으로 완료했다고 3일 밝혔다.

올해 주요정보통신기반시설로 최초 지정된 중앙보훈병원은 정보통신기반보호법 시행령에 따라 취약점 분석?평가를 진행하기 위한 사업 용역을 발주했다. 국가 지정 정보보호 전문 서비스 기업인 라온화이트햇이 이 사업을 수주하고 병원정보시스템 전반에 대한 보안 점검 및 컨설팅을 진행했다.

라온화이트햇은 다양한 보안 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험과 지식을 반영한 라온화이트햇 고유의 정보보호 컨설팅 방법론 '라온 SCM(RAON Security Consulting Methodology)'을 기반으로 중앙보훈병원에 특화된 검증방안을 도출해 보안 점검을 수행했다.

자체 진단 자동화 도구인 ‘라온 AVA(RAON Auto Vulnerability Analysis)’를 활용해 취약점 진단?평가 과정의 효율성과 정확성을 높였다는 게 라온화이트햇의 설명이다.

라온화이트햇은 이번 프로젝트를 통해 중앙보훈병원 병원정보시스템을 종합적으로 점검하고 이에 대한 보호대책을 수립해 시스템의 안정성을 향상시켰다고 평가했다.

이정아 라온화이트햇 대표는 "이번 프로젝트의 성공적인 수행을 기반으로 향후 의료기관 대상 보안컨설팅 및 모의해킹 사업을 활성화해 관련 레퍼런스를 지속적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr