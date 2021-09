목숨걸고 탈출했는데…아프간 5세 소년 난민캠프서 독버섯 먹고 사망

[아시아경제 권재희 기자] 극단주의 무장정파 탈레반이 장악한 아프가니스탄을 천신만고 끝에 탈출한 5세 소년이 폴란드 난민캠프에서 독버섯을 먹고 숨졌다.

2일(현지시간) BBC에 따르면 지난달 23일 부모를 따라 폴란드의 수도 바르샤바 교외 난민캠프에 도착한 5세 소년이 다음 날 독버섯을 먹고 사망했다. 독버섯을 먹은 직후 병원으로 이송됐으나 뇌손상을 겪은 끝에 결국 이날 사망판정을 받은 것으로 알려졌다.

함께 독버섯을 먹은 6세 형도 중태에 빠져 간 이식 수술까지 받았지만, 역시 심각한 뇌손상 증상이 확인되는 등 예후가 좋지 않은 것으로 파악됐다.

17세 누나도 독버섯을 먹고 병원으로 이송됐으나 치료를 받고 현재는 퇴원한 상태다.

이들 가족은 센터 인근에서 채취한 버섯으로 수프를 끓여 먹은 것으로 알려졌다.

폴란드 언론에서는 난민캠프에 충분한 식량이 제공되지 않아 아프간인들이 굶주렸고, 그 때문에 이들 가족이 캠프 밖에서 버섯을 채취하게 된 것이라는 취지의 주장이 제기됐다.

하지만 난민센터 관계자들은 이 같은 주장에 대해 부인했다.

폴란드 외국인청 대변인은 "피난민들에게는 유제품, 육류, 채소, 과일, 음료 등 적절한 칼로리가 있는 다양한 식품들로 구성된 식사가 하루 세끼 제공된다"고 밝혔다.

현재 폴란드 검찰이 이들이 독버섯을 채취하게 된 경위를 수사 중이다.

탈레반의 카불 점령 이후 폴란드는 북대서양조약기구(NATO)군에 협력한 1000여명의 아프간인들을 탈출시켰다.

이 중 형제의 아버지는 영국군에 수년간 협력해왔던 회계사로, 탈레반이 아프간 전역을 점령하자 폴란드 군대와 함께 아프간을 탈출해 해당 난민캠프에 머물게 된 것으로 알려졌다.

