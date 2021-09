퍼실, 대한적십자사에 1억7000만원 상당 액체세제 기부

[아시아경제 이승진 기자] 액체세제 브랜드 퍼실이 대한적십자사에 1억 7000만원 상당의 액체세제 퍼실 제품을 기부했다고 3일 밝혔다.

전날 서울 강남구 역삼동에 위치한 헨켈홈케어코리아 본사에서 진행된 기부 물품 전달식에는 김광호 헨켈홈케어코리아 대표와 홍성조 대한적십자사 서울지사 남부적십자봉사관장 등 관계자들이 참석했다.

이번 기부는 코로나 기간 중 도움이 필요한 이웃들을 돕기 위한 것으로 1억 7000만원 상당의 ‘퍼실 어드밴스드 젤’을 대한적십자사에 기증했다. 제품 한 개당 100번의 세탁을 할 수 있는 4ℓ 대용량 제품으로 서울 각 지역 적십자봉사관을 통해 취약 계층 약 5000세대에 전달될 예정이다.

김광호 헨켈홈케어코리아 대표는 “헨켈이 2017년부터 매년 임직원과 함께 세탁 봉사 활동을 해왔는데 올해는 코로나로 인해 진행이 어려워져서 아쉬움이 있어 더 많은 이웃을 돕기 위해 물량을 조금 더 늘렸다”며 “코로나로 인해 모두들 어려운 시기이지만 지원이 필요한 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

