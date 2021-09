윤석열 측 "검찰총장 재직 중 고발 사주 지시한 적 없다"

"명백한 허위보도이자 날조

흠집 내려는 음모, 정치 공작의 소산"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 측이 2일 "윤석열 후보는 검찰총장 재직 중 어느 누구에 대해서도 고발 사주를 지시한 적 없다"고 밝혔다.

윤 전 총장 국민캠프 김병민 대변인은 이날 논평을 내고 "인터넷매체 뉴스버스가 지난해 총선을 앞두고 '윤석열 검찰'이 여권 정치인들에 대해 형사고발을 당시 야당인 미래통합당에 사주했다는 것은 명백히 허위보도이고 날조"라면서 "국민의힘 대통령 후보 경선을 앞두고 윤석열 예비후보를 흠집 내려는 음모이자 정치 공작의 소산"이라고 했다.

김 대변인은 이어 "뉴스버스가 고발 사주 운운하며 언급한 손준성 당시 대검수사 정보정책관과 김웅 국민의힘 의원 모두 보도 내용을 부인하고 있고, 실제 고발이 이뤄진 적도 없다"며 "뉴스버스가 실체도 불분명한 고발장을 가지고 당시 윤석열 검찰총장이 직접 연루된 것처럼 보도한 것과 관련해 배후가 있을 것으로 본다"고 설명했다. 이어 "더불어민주당이 뉴스버스 보도를 즉각 활용해 윤석열 후보에게 정치공세를 펴는 것이 수상한 만큼 배후 세력이 반드시 밝혀져야 한다"고 덧붙였다.

김 대변인은 또 "가짜뉴스로 윤 후보에 대한 흠집내기를 시도하고 국민을 혼란케 하는 뉴스버스에 대해서는 단호한 법적조치를 취할 것"이라고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr