임실군, 추석맞이 ‘비대면 특별판촉 행사’ 진행

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 추석 명절을 앞두고 SNS 채널을 활용한 비대면 특별판촉 행사 ‘임실N네고왕’을 선보인다.

군은 3일부터 오는 12일까지 임실N치즈소시지 특별세트를 25% 할인된 가격으로 군청 SNS 채널인 임실엔TV와 페이스북, 인스타그램을 통해 일명 ‘임실N네고왕’ 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

‘임실N네고왕’은 지난해부터 추진된‘돌쇠 너~쇼핑’을 이어 코로나19로 어려움을 겪는 관내 기업과 농가를 돕고, 군 특산품 브랜드 이미지 홍보를 위한 SNS 비대면 판촉 행사다.

올해는 군 대표 홍보 알리미 새내기 공무원으로 활약 중인 박준성씨(건설과)와 최선규씨(기술보급과)가 전격 출연, 신선함을 더했다.

‘임실N네고왕’은 3일 첫 론칭을 시작으로, 임실N치즈소시지 특별제품으로 구성된 단일 세트로 선보인다.

세트는 무항생제 포크 임실N치즈 소시지 1팩, 무항생제 포크 매콤 소시지 2팩, 무항생제 포크 오리지널 소시지 2팩, 무항생제 포크 비엔나 소시지 1팩, 친한햄 2팩 등 총 8개 제품으로 구성됐다.

정상가 4만8400원 상당의 세트를 25% 할인된 가격인 3만6300원에 판매하며 택배비 3000원은 무료다.

시중에서 볼 수 없었던 세트 구성으로 아이들과 함께 온 가족 영양간식 베스트 상품인 임실N치즈소시지(1팩), 매콤소시지(2팩), 포크소시지(2팩) 등으로 알차게 구성됐다.

특히 행사 기간 중 구매고객 200명을 추첨, 1만1000원 상당의 임실스모크치즈 2팩을 증정하는 경품 이벤트도 진행한다.

평상시 할인판매를 잘 하지 않는 영양 만점 소시지의 파격 할인에 더해 무료배송, 한입에 쏘옥 들어가는 임실스모크치즈 경품까지 받는다면 6만2400원 상당을 3만6300원에 구입할 수 있는 절호의 기회다.

군은 추석 명절을 앞두고, 이번 건강 치즈소시지 특별할인 세트가 인기를 끌 것으로 기대하고 있다.

이번 이벤트 신청 방법은 페이스북, 인스타그램에서 임실군청을 검색한 후‘임실N네고왕’게시물에서 지금 구매하기를 클릭하면 ㈜친한F&B에서 운영하는 친한N마켓으로 연결돼 제품을 구입할 수 있다.

유튜브는 임실엔TV를 검색해 ‘임실N네고왕’콘텐츠 더보기에 바로가기 링크가 있어 페이스북, 인스타그램과 동일하게 친한N마켓으로 연결된다.

전화주문도 가능하며, 평일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 주문 가능하다.

심민 군수는 “이번 비대면 특별할인 이벤트를 통해 많은 분들이 저렴하게 임실N치즈 제품을 접할 수 있는 기회가 되길 기대한다”며 “앞으로도 SNS를 통해 지역농산물 브랜드를 널리 알려 지역경제에 보탬이 되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr