합천군, 농업 발전 위한 마늘·양파 유통분야 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 합천농업의 발전을 위해 마늘·양파 유통분야의 관계자들과 농업인들을 한 자리에 모아 농가의 애로사항을 허심탄회하게 얘기하고 의견을 듣고자 마늘·양파 유통분야 간담회를 개최했다고 2일 밝혔다.

간담회는 배몽희 합천군의회 의장, 정봉훈 합천군의회 부의장과 합천군의회 산업건설위원회 의원들, 신재순 농업기술센터소장, 노태윤 합천동부농협조합장, 장문철 합천유통 대표이사 등 40여 명이 참석한 가운데 열렸다.

회의는 회원들이 애로사항을 얘기하고 건의하면 행정, 의회, 농협과 합천유통에서 답변하는 방식으로 진행됐으며, 당초 예정된 시간을 훌쩍 넘길 정도로 심도 깊은 대화를 나눴다.

이동렬 농업유통과장은 “이 자리에서 나온 모든 건의사항을 하루 아침에 해결할 순 없지만 조속히 해결방안을 마련하여 농민들께 지원해드릴 수 있도록 행정에서도 총력을 다 하겠다”고 말했다.

간담회에 참석한 회원은 “마늘·양파 농가들을 위한 간담회가 처음으로 열렸는데 많은 이야기를 할 수 있어서 좋았다”며 “행정에서도 농가의 의견에 좀 더 귀를 기울여줄 수 있도록 이런 자리가 자주 마련되었으면 한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr