교육부, "학교 상대적으로 안전…6일부터 등교수업 확대 원칙"

교직원·대입수험생 등에 대한 우선 백신접종…9월 초 완료

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 확산세가 지속되고 있는 가운데 교육부가 6일부터 적용되는 등교 확대 방침을 재차 확인하고 12~17세 소아 청소년에 대한 백신 접종 계획을 9월 중 발표하겠다고 밝혔다.

2일 정종철 교육부 차관은 온라인 백브리핑을 통해 "사회적 거리두기 4단계에도 여러 방역 조치를 통해 등교 확대가 가능하고 학교는 상대적으로 안전하다는 게 교육부 입장"이라면서 "확산세가 심각한 상황에서 걱정이 있는 것으로 알고 있지만 대면 수업은 꼭 필요하며 필요하다면 설득을 통해서 등교수업 확대는 지켜야 한다는 원칙이 있다"고 말했다. 교육부는 앞서 6일부터 사회적 거래두기 3단계 지역은 전면 등교를, 4단계 지역은 학교급별 3분의 2 안팎의 등교 방침을 세웠다.

12~17세 소아와 청소년 백신 접종 계획도 이달 중 발표하겠다고 밝혔다. 예방접종전문위원회는 최근 12~17세 소아와 청소년에 대한 백신을 권고했다. 정 차관은 "시기나 구체적인 접종 계획을 방역 당국과 관계기간 등과 협의해 이달 중 발표하겠다"고 답변했다.

교육부는 어린이집 등 교육 및 보육 종사자와 고3·고교직원·대입 수험생에 대한 접종을 이달 초 완료한다는 계획이다. 현재 백신 2차 접종이 이뤄지고 있는 어린이집 교사 등의 경우 접종 완료율은 35.1%, 고3 등은 83.7%다.

아울러 교육부는 3일까지 각급학교와 전국학원의 방역 실태를 점검하는 등 방역을 위한 준비를 마무리한다. 전국 학원에 대한 현장점검에서는 2만 9289건의 현장 점검과 120건에 대해 계도 조치가 있었다. 학교에 전담 방역 인력 6만 4000명을 지원하며 여기에 1792억원을 투입한다. 교내 칸막이 설치도 늘려 지난달 31일 95.5%에서 3일까지 98.6%로 확대한다.

대학은 이달을 특별방역기간으로 운영해 지자체와 공동으로 합동점검을 벌인다. 대학 인근 다중이용시설 방역 상황을 점검하는 한편 대학의 코로나19 비상 대응을 위해 24시간 콜센터를 운영한다.

외국인 유학생 보호와 관리를 위한 방안도 마련했다. 2학기 개강을 앞두고 지난달 1일부터 31일가지 2만 1873명이 입국을 완료한 상황이다. 교육부는 외국인 유학생의 방역 지침 준수를 유도하기 위해 외국인 유학생 대상 다국어 방역수칙 안내 자료를 제작해 배포하고 장기 체류 외국인인 유학생도 백신 접종 대상임을 안내하고 다국어 안내자료 제작 및 배포를 통해 유학생 백신 접종 독려할 방침이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr