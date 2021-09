IBK기업은행, 개인형IRP 이벤트…요건 충족하면 커피쿠폰 제공

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 10월 31일까지 개인형IRP 가입고객을 위한 ‘연금쑥쑥! 평생든든! 개인형IRP 모두해 이벤트’를 진행한다고 2일 밝혔다.

개인형IRP는 소득이 있는 고객이라면 누구나 가입할 수 있으며, 노후준비와 세액공제를 동시에 할 수 있는 대표적인 절세상품이다. 가입자는 연말정산 시 최대 700만원까지 세액공제를 받을 수 있다.

특히 개인형IRP 가입 시 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 아이원뱅크(i-ONE뱅크)나 인터넷뱅킹을 활용하면 별도의 서류 제출 없이 가입 가능하며, 가입자부담금 수수료도 30% 감면받을 수 있다.

이벤트 대상은 비대면 채널에서 ▲개인형IRP를 가입하고 10만원 이상 입금한 고객 ▲자동이체를 1년 이상(금액 10만원 이상) 등록한 고객이다.

대상 고객 중 각각 1000명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 모바일쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 12월 중 문자메시지를 통해 발송될 예정이다. 또 이벤트 대상 6개 타깃데이트펀드(TDF)에 30만원 이상 입금한 고객에게 스타벅스 달콤한 디저트세트를 100만원 이상 입금 고객에게 BBQ치킨세트를 제공한다.

기업은행 관계자는 “노후준비 및 절세혜택이 뛰어난 개인형IRP를 이번 이벤트를 통해 꼭 준비하시길 바란다”고 말했다.

