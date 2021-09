HMM 노사, 임금협상 77일만 극적 타결…물류대란 피했다(종합)

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 원양 컨테이너선사인 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,050 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 3,529,022 전일가 42,000 2021.09.02 11:10 장중(20분지연) 관련기사 HMM 노사, 임금인상 7.9%, 격려·장려금 650% 타결(상보)[속보] HMM 노사 '극적타결'…임금인상 7.9%, 격려·장려금 650%HMM 노사, 마라톤 협상에도 결론 못내…2일 협상 재개 close 노사가 임금 및 단체협약(임단협)에 극적으로 합의했다. 지난 6월 임단협을 시작한 지 77일 만이다. 협상 타결로 파업에 따른 국내 수출기업들의 물류대란 우려도 해소될 전망이다.

2일 HMM에 따르면 배재훈 HMM 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표는 이날 오전 서울 종로구 HMM 본사에서 임금 7.9% 인상, 격려·장려금 650%를 지급하는 내용의 임금합의안에 최종 서명했다.

임금 인상분은 올해 1월 1일부터 소급 적용하고 격려금 및 생산성 장려금은 연내 지급한다. 이와 함께 노사는 공동으로 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 임금 경쟁력 회복 및 성과급 제도 마련을 위해 노력하기로 했다.

이번 협상은 전날 오후 2시부터 밤샘 협상을 벌인 끝에 극적으로 타결됐다. 최종 협상안은 당초 사측이 제시한 수정안보다 임금 인상률은 0.1% 낮아졌으나 성과급 150%를 추가하는 안을 노조가 이를 받아들이면서 극적 타결됐다.

앞서 사측과 육·해상 노조는 각각 4차에 이르는 임단협 교섭을 진행했지만 입장차를 좁히지 못하고 중앙노동위원회 쟁의조정을 신청했다. 이에 사측은 조정안으로 임금 8% 인상과 성과급 500% 지급 등을 포함한 최종 협상안을 제시, 육·해상 노조는 각각 찬반투표를 실시해 부결시킨 바 있다. 이에 해원노조는 조합원 300여명의 단체 사직서를 사측에 전달할 뜻을 내비치며 파업 현실화 가능성에 따른 긴장감이 고조되기도 했다. 노사 협의로 해원노조가 예고했던 집단 사직서 제출 및 이날까지 예정된 선상 시위도 잠정 종결될 전망이다.

업계에서도 이번 협상 타결로 안도하는 분위기다. 수출기업들은 파업 현실화에 따른 물류대란 직격탄을 피할 수 있게 됐다. 노조가 실제 3주간 파업을 단행할 경우 이로 인한 피해액이 6800억원에 달할 수 있다는 분석이 나오기도 했다.

HMM 노사는 이번 임금협상 타결을 계기로 글로벌 톱 클래스 선사 도약을 위해 매진한다는 방침이다.

HMM 관계자는 "그동안 협상이 장기화하면서 국민들께 자칫 물류대란이 일어날 수도 있겠다는 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "코로나19 등 어려운 상황과 해운업이 국가 경제에 미치는 영향을 감안해 노사가 한발씩 양보해 합의할 수 있었다"고 말했다.

김진만 육상노조 위원장은 "합의안이 조합원들이 만족할만한 임금인상 수준은 아니지만, 물류대란 우려가 커지는 것을 두고 볼 수 없었다"며 "해운 재건 완성을 위해 대승적 차원에서 합의했다"고 강조했다. 전정근 해원노조위원장 역시 "수출입 물류의 99.7%를 책임지는 해운산업의 막중한 부담감을 안고 협상을 진행한 만큼 선원들의 노고를 국민들이 알아주셨으면 한다"고 말했다.

