영암군, 상생 국민 지원금 6일부터 온라인 신청

적기에 지급 위한 TF팀 구성…지급방식 다양화 마련 등 준비

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군이 오는 6일부터 내달 29일까지 코로나 상생 국민지원금 지급을 시작한다.

2일 군에 따르면 지급 대상은 올해 6월 말 기준 본인 부담 건강보험료 가구별 합산액이 하위 80%인 세대가 해당하며 지원금은 1인 기준 25만원이 지급된다.

본인이 국민지원금을 받을 수 있는지 이번 달 5일부터 온라인 국민비서 홈페이지 또는 네이버앱, 카카오톡에서 사전에 확인할 수 있다.

6일부터 온라인신청을 진행하며, 인터넷 사용이 어려운 군민은 13일부터 읍·면사무소에 방문하면 신청할 수 있다.

지급방식도 군민들의 편의를 위해 신용·체크 방식 외에 영암사랑카드, 지류형 상품권을 준비해 선택폭을 다양화했다.

불편을 줄이고자 신청 시기와 방식도 세분화했다. 온라인 신청은 둘째 주(9월 6일∼9월 10일) 생년월일 끝자리에 해당하는 요일에 신용·체크 카드사 홈페이지·앱·콜센터를 통해 신청하면 된다.

또한 농협을 방문해 영암사랑카드를 먼저 발급받으면 편리하게 지원금을 신청할 수 있다.

영암군은 코로나로 움츠린 군민이 추석 명절에 지원금을 적기에 받을 수 있도록 부군수를 중심으로 TF팀을 구성했고 별도 창구를 개설하는 등 지급준비를 빈틈없이 하고 있다.

군 관계자는 “장기화하는 코로나19 상황에서도 함께하면 이겨낼 수 있다는 마음으로 어려움을 견뎌주신 군민에게 힘이 되길 바라며 올해 말인 12월 31일까지 사용할 수 있다”며 기한 내 이용을 당부했다.

