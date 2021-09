고창군 ‘찾아가는 식초교실’ 인기…건강 효과 톡톡

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)이 식초 붐을 일으키기 위해 추진하고 있는 ‘찾아가는 식초교실’이 지난 6월에 시작한 지 2개월만에 약 600여명이 참여하며 큰 호응을 얻고 있다.

2일 군에 따르면 찾아가는 식초교실은 고창군민이면 누구나 참여 가능하고 사전신청을 통해 교육을 받을 수 있다.

교육 내용은 식초 효능, 주류와 과일을 이용한 식초 만들기와 식초를 응용한 코티즈 치즈, 샐러드 만들기 등 실생활에서 손쉽게 식초를 활용할 수 있는 내용으로 진행된다.

교육을 받은 주민들은 식초가 건강에 탁월한 효과가 있고 간단한 방법으로도 식초를 만들 수 있다는 것에 놀라워했다.

특히 골다공증, 관절염에 효과가 있는 초밀란은 어르신들에게 호응도가 높으며 활용도가 높은 청주 식초, 막걸리 식초 등도 반응이 좋아 다양한 식초를 만들고자 하는 추가 교육 문의도 이어지고 있다.

군 관계자는 “찾아가는 식초교실을 더욱 활성화하기 위해 민간 강사 발굴을 위한 식초리더 양성과정 교육을 이달중 진행할 계획이다”며 “건강한 식초문화를 즐기고 하나의 식문화로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편 군은 식초문화 확산을 위해 식초문화 아카데미와 카페, 요식업체 등을 대상으로 특별과정 교육도 추진하고 있다.

식초 산업화를 위해 한국형 K-발사믹 식초 제품생산과 다양한 상품화 지원사업도 진행해 식초문화도시 입지를 강화하고 식품시장 변화에 선도적인 역할을 위해 애쓰고 있다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr