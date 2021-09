이낙연 "이재명 '무료변론', 어차피 문제될 것…빨리 설명하는 게 나아"

[아시아경제 오주연 기자]더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 이재명 경기지사의 '무료변론' 논란에 대해 "어차피 문제가 될 것이고, 그게 법적인 문제도 될 수 있다면 빨리 설명하고 정리를 하는 것이 본인들을 위해서도 좋은 것 아닌가 생각한다"면서 이 지사를 압박했다.

2일 이 전 대표는 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 나와 "무료변론 여부에 대해서 미진한 정도가 아니라 아무런 설명이 없다"며 이 같이 말했다.

이 전 대표 측은 과거 이 지사가 선거법 위반 사건 상고심에서 최종 무죄를 선고받을 당시 송두환 국가인권위원장 후보자 등으로부터 무료 변론을 받았다는 논란과 관련해 이 지사 측에 변호사 비용 전체 액수와 재산변동과의 관계 등을 밝히라고 요구하고 있다. 급기야 '수임료 대납' 의혹까지 제기되며 공세가 거세지자 이 지사 측은 "용인 가능한 선을 넘었다"며 이 전 대표에게 공식 사과하라고 요구하는 등 무료변론 논란을 놓고 양측의 공방이 사그라지지 않고 있다.

이 전 대표는 이날 "그것(무료변론)을 설전이라고 보는 것에 동의하기 어렵다"면서 "그 이야기는 철거민 단체가 고발했다. 그거에 대해 설명을 해달라고 말한 것이 어째서 공격이냐"고 했다.

그는 "수임료가 어느 정도였는지에 대해서 아무 설명이 없다"며 "더구나 공익적인 사건에서는 무료변론이 관행이 있다고 그러는데 후보자 본인은 사생활이라 말 못하겠다고 했다"면서 말이 맞지가 않는다고 지적했다.

이 전 대표는 "어디에 대해서 (사생활이라고) 말한 것인지 분명치 않았다"며 "분명치 않았다면 분명하게 해야한다"고 꼬집었다.

이 지사가 이 전 대표 캠프의 윤영찬 의원을 향해 "어처구니가 없다"라고 말한 것에 대해서는 "후보가 평의원을 직접 겨냥해 그렇게 하는 건 매우 이례적이다. 놀랐다"고 말했다.

앞서 이 지사는 페이스북에 윤 의원에게 "지역 국회의원 선거에 출마하면서 저와 찍은 사진을 선거운동에 활용했다"고 언급하며 "인간적 도의에 반하는 행위를 반복한다"고 아쉬움을 토로했다.

이 전 대표는 이 지사 쪽에서 배신의 느낌 같은 것이 있는 게 아니겠냐는 사회자 질문에 "정치판에서 그런 일이 어디 한 두번 있나"라고 답했다.

한편 이날 이 전 대표는 충청지역에서의 자신감을 드러내기도 했다.

이 전 대표는 충청 지역 경선 결과 전망을 묻는 질문에 "제가 제일 좋게 나온다는 이야기도 있다"며 "기대를 하고 있다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr