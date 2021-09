SSG닷컴·신세계百, 몽클레르 전기 자전거 단독 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴과 신세계백화점은 이탈리아 럭셔리 브랜드 몽클레르가 덴마크의 자전거 제조사 메이트바이크와 협업해 출시한 한정판 전기 자전거를 단독 판매한다고 2일 밝혔다.

몽클레르·메이트 한정판 자전거가 국내에 정식 유통되는 것은 이번이 처음이다. 두 회사는 이번 출시를 위해 전 세계 1000대 한정 수량으로 생산된 물량 중 일부를 확보했다. 색상은 블랙·화이트 두 가지이며 판매가격은 800만원이다.

제품 판매는 온라인·오프라인에서 각각 진행된다. SSG닷컴은 오는 23일 오전 09시부터 200대 한정 수량 선착순 판매를 진행한다. 신세계백화점은 3일부터 23일까지 본점, 타임스퀘어점 메이트바이크 팝업스토어 매장을 방문한 고객에게 응모 기회를 제공한다. 이어 24일 응모 고객 중 당첨자를 추첨해 안내를 진행하며 25일부터 30일까지 결제를 마친 고객에게 순차적으로 배송을 진행한다.

SSG닷컴은 이번 한정판 제품 출시를 시작으로 메이트바이크의 다양한 한정판 자전거 제품을 판매할 예정이다. 올해 연말에는 이탈리아 패션 브랜드인 팜 엔젤스와의 협업 제품도 선보인다는 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 "희소성있는 상품에 열광하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 이번 전기 자전거 출시를 기획하게 됐다”며 “향후 구매 반응을 토대로 고객이 열광할 수 있는 단독 기획 상품 출시를 확대해나갈 것”이라고 말했다.

