WHO "콜롬비아발 '뮤 변이' 예의주시중…부스터샷 접종 연기해야"

"베타 변이와 유사한 전파력…추가 조사 필요"

일본에서도 뮤 변이 첫 발견돼

코로나19 재확산에 '부스터샷' 접종 연기 요청

[아시아경제 김수환 기자] 세계보건기구(WHO)가 남미 콜롬비아발 코로나19 변이인 '뮤(mu)' 변이를 예의주시 중이라면서 해당 변이가 백신의 면역 효능을 축소시킬 수도 있다는 우려를 제기했다. 이런 가운데 WHO는 저소득 국가들의 백신 접종률이 현저하게 저조하다며 일부 선진국들의 부스터 샷(효능을 보강하기 위한 추가 접종) 접종 계획을 늦춰야 한다고 재차 촉구했다.

1일(현지시간) 주요 외신은 WHO가 새로 보고된 변이 바이러스인 'B.1.621' 변이 바이러스를 '뮤(Mu) 변이'로 명명하고 이를 '관심 변이'로 지정했다고 전했다.

보도에 따르면 WHO는 지난달 31일 발표한 보고서에서 뮤 변이의 관심 변이 지정과 함께 이 변이 바이러스가 백신의 효능을 감소시킬 수도 있다는 우려를 제기했다.

WHO는 보고서에서 "(뮤 변이가) 다양한 변이 구조를 가지고 있어 백신의 면역 효능을 회피할 가능성이 있는 것으로 보여진다"라며 "자체 연구진이 내놓은 자료에 따르면 뮤 변이가 베타 변이와 유사하게 백신 효과를 감소시킬 수 있는 것으로 파악됐다. 이 역시 추가 조사가 필요한 부분이다"라고 밝혔다.

앞서 뮤 변이는 지난 1월 콜롬비아에서 처음 보고된 이후 지금까지 남미와 유럽을 중심으로 총 39개국에서 발견됐다. WHO에 따르면 현재 뮤 변이는 전 세계 점유율이 0.1%를 밑돌지만 콜롬비아와 에콰도르에서는 각각 39%, 13%의 점유율을 차지하는 것으로 알려졌다.

특히 일본에서도 뮤 변이가 처음으로 보고되며 보건 당국이 비상에 걸렸다. 2일 NHK에 따르면 지금까지 뮤 변이 바이러스가 확인된 사례는 2건으로 지난 6월 26일 나리타공항에 도착한 40대 여성과 7월 5일 하네다 공항에 도착한 50대 여성이라고 보도했다. 이들은 각각 무증상, 아랍에미리트(UAE)와 영국 체류경험이 있었던 것으로 파악됐다고 매체는 전했다.

WHO는 무수한 코로나19 변이 가운데 전파력과 증상, 백신 효과 등을 고려해 특별히 주시해야 할 변이를 '우려 변이'와 '관심 변이'로 지정해 관리하고 있다.

현재 우려 변이는 알파, 베타, 감마, 델타 등 4종이며, 그보다 한 단계 낮은 관심 변이는 에타, 요타, 카파, 람다에 이어 이번 뮤까지 총 5종이 됐다.

이들 관심 변이에서 WHO는 특히 페루발 람다 변이도 예의주시하고 있는 상황이다.

람다 변이는 이미 30개국 이상에서 확인됐고, 델타 변이와 비슷한 수준의 백신 효과 회피력과 치명률을 보이는 것으로 조사됐다.

이처럼 새로운 변이 바이러스 출현 가능성에 WHO는 일부 국가들을 상대로 부스터 샷 접종을 늦춰줄 것을 재차 요구했다.

1일 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현재까지 대다수 국가들의 백신 접종률이 저조하다며 "이것이 내가 부스터 샷 접종 일시 중단을 요구하는 이유다. 최소한 이달 말까지는 접종 개시 계획을 늦춰야 한다"라고 말했다.

앞서 미국 정부는 오는 20일부터 부스터 샷 접종을 대폭 확대할 방침을 밝힌 바 있으며 이스라엘이나 독일은 델타 변이 확산에 따라 이미 부스터 샷 접종을 시작했거나 계획 중이다.

거브러여수스 사무총장은 지금까지 고소득 국가들의 백신 접종 완료율은 50%에 달하지만 저소득 국가들은 2%에 미치지 못한다고 강조했다.

거브러여수스 사무총장은 "현재로서는 이미 접종을 완료한 사람에게까지 부스터 샷을 추가로 접종할 시기는 아니다"라고 덧붙였다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr